ريال مدريد: لن نقدم أي عرض لضم كيليان مبابي

وكالات / سما /

كشفت صحيفة ماركا الإسبانية أن نادي ريال مدريد الإسباني قد قطع الشك باليقين فيما يتعلق بارتباطه بالتوقيع مع كيليان مبابي نجم فريق نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

ويعد اللاعب البالغ من العمر 20 عاماً الموهبة الأبرز على الإطلاق في كرة القدم الأوروبية في الوقت الحالي، ويتنبأ له الجميع بمستقبل باهر، علاوة على تحقيقه الكثير من النجاحات بالفعل في هذه السن الصغيرة، مع نيل لقب كأس العالم 2018 مع منتخب فرنسا وبعض الألقاب المحلية المهمة مع النادي الباريسي.

ومن المفهوم أن الميرينجي يرغب في التعاقد مع مبابي خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، مع رد فلورنتينو بيريز رئيس النادي الملكي على سؤال الصحفيين بشأن نيمار ومبابي، حينما قال “أريدهما سوياً”.

إلا أن متحدث رسمي معتمد من جانب نادي العاصمة الإسبانية صرح وفقاً للصحيفة المقربة من أسوار سانتياجو بيرنابيو قائلاً “لن نقدم أي عرض لمبابي”.

يُذكر أن بعض التقارير ادعت أن اللوس بلانكوس قرر تقديم عرضه الأول لضم مبابي مقابل 280 مليون يورو.