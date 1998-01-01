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نجم اليونايتد يوضح موقفه من اهتمام باريس

الثلاثاء 26 مارس 2019 12:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
نجم اليونايتد يوضح موقفه من اهتمام باريس


وكالات / سما /

أكد أندير هيريرا نجم فريق نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي أنه مركز مع الشياطين الحمر، غير أنه اعترف بعدم التأكد حول مستقبله وسط ارتباطه بالانتقال إلى صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي.

وينتهي عقد متوسط الميدان الإسباني مع أحمر مانشستر بنهاية الموسم الجاري، مما يعني إمكانية رحيله الصيف المقبل في صفقة انتقال حر لينهي مسيرة استمرت لخمسة مواسم في أولد ترافورد.

ورغم أن اللاعب البالغ من العمر 29 عاماً قد لعب دوراً بارزاً في تشكيلة الفريق المانشستراوي منذ تولي المدرب النرويجي المؤقت أولي جنار سولشاير المسؤولية الفنية للفريق في ديسمبر الماضي، إلا أنه غاب عن آخر 3 لقاءات لليونايتد، وقد يرحل من أجل تخفيض ميزانية الرواتب المدفوعة للاعبين.

لاعب أتلتيك بيلباو الإسباني السابق سُئل حول ارتباطه بالانتقال إلى باريس من جانب صحيفة “إل بيريوديكو” البرشلونية، فقال “هذا منطقي عندما يكون لديك 3 أشهر متبقية في عقدك”.

وأضاف “كنت أعرف بالفعل أن شيئاً سيخرج. أعتبر الأمر عادياً، أركز على لعب كرة القدم في فترة الشهر ونصف المتبقية من الموسم”.

وتابع “الباقي متروك لوكيلي، كل من التجديد مع اليونايتد أو الحديث إلى نادٍ آخر لرحيلي”.

#أندير هيريرا

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