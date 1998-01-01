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في إعلان غير متوقع.. كونور ماكجريجور يعتزل رسميا

الثلاثاء 26 مارس 2019 12:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
في إعلان غير متوقع.. كونور ماكجريجور يعتزل رسميا


وكالات / سما /

أعلن المقاتل الأيرلندي، كونور ماكجريجور، بطل وزن الخفيف السابق في اتحاد الفنون القتالية المختلطة UFC، رسميا اعتزاله رياضة MMA، بشكل مفاجيء.

وكتب كونور تغريدة على صفحته الشخصية على موقع تويتر، قال فيها: أهلا يا أصدقائي، سأعلن لكم شيء سريعا جدا، لقد قررت رسميا اليوم اعتزال رياضة فنون القتال المختلط.

وأضاف كونور في تغريدته: أتمنى لكل زملائي المقاتلين التوفيق في هذه الرياضة.

وتابع: الآن انضممت إلى زملائي القدامى الذين اعتزلوا، من اجل خوض مغامرة جديدة.

وكانت أخر مواجهة خاضها كونور على حلبات القتال، في عرض UFC229، أمام المقاتل الروسي حبيب نورماغوميدوف، حيث خسر وقتها بحركة إخضاع أجبر فيها على الاستسلام.

ويعد كونور واحدا من أبرز وأشهر المقاتلين في رياضة الفنون القتالية المختلطة وكانت مواجهته الأخيرة ضد حبيب مثار جدل كبير جماهيريا وإعلاميا وحتى على صعيد رياضة فنون القتال المختلط بشكل عام.

#كونور ماكجريجور

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