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جريزمان سئم من شائعات رحيله إلى برشلونة

الثلاثاء 26 مارس 2019 12:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
جريزمان سئم من شائعات رحيله إلى برشلونة


وكالات / سما /

صرح الفرنسي أنطوان جريزمان نجم فريق أتلتيكو مدريد الإسباني الحالي بأنه اعتاد على تلك الشائعات التي تتحدث عن رحيله كل عام، مشيرًا في الوقت نفسه بأنه سئم بعض الشيء من تلك الأمور، بعدما وجه إليه سؤالاً عن حقيقة مفاوضاته مع برشلونة.

وأشارت الصحف الإسبانية في الفترة الأخيرة عن رغبة أنطوان جريزمان في الرحيل عن أتلتيكو مدريد بعد خروج الفريق من دوري أبطال أوروبا، والانضمام لبرشلونة الذي أبدى اهتمامه بضم اللاعب.

ولكن هذا الأسبوع خرجت صحف “برشلونة” للتأكيد على استبعاد اسم جريزمان من دائرة اهتمام برشلونة في الصيف، بالإضافة إلى تصريح شقيقة جريزمان التي قالت فيه “البعض يسمح لنفسه بإطعام الشكوك بشائعات لا أساس لها من الصحة – تقصد مفاوضات برشلونة مع جريزمان-“.

وتحدث أنطوان جريزمان حسب صحيفة “ماركا” الإسبانية بعد مباراة منتخب بلاده فرنسا أمام أيسلندا ضمن تصفيات أوروبا المؤهلة لـ”يورو 2020″، والتي انتهت بفوز الديوك برباعية نظيفة قائلاً “مفاوضات برشلونة؟ أنا اعتدت على ذلك، وفي الحقيقة قد سئمت قليلاً من تلك الشائعات، كل عام الشائعات هي نفسها، لذلك اعتدت على الأمر”.

الجدير بالذكر أن أنطوان جريزمان تألق في مباراة فرنسا مساء أمس بتسجيله هدف، وصناعة آخر.

#جريزمان

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