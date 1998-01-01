في انتظار عودة نتنياهو.. وزراء اسرائيليون : اسرائيل لم تعلن وقف اطلاق النار

القدس المحتلة / سما /

قال ثلاثة وزراء في حزب "الليكود"، صباح اليوم الثلاثاء، إنه لا يوجد وقف لإطلاق النار مع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

قال عضو المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر، يوفال شتاينتس، إن إسرائيل لم تعلن عن وقف إطلاق النار مع قطاع غزة.

وبحسب "كان حداشوت" فقد صرح شتاينتس بأن "إسرائيل لم تعلن ولم تبلغ عن وقف إطلاق النار، وحسنا فعلت بإبقاء الأوراق قريبة من قطاع غزة".

وعلى صلة قال عضو المجلس الوزاري، يسرائيل كاتس، صباح اليوم، إن وقف إطلاق النار مع حركة حماس لم يصبح ساري المفعول.

وقال :" لا يوجد حاليا وقف لإطلاق النار، نحن بانتظار قدوم رئيس الوزراء نتنياهو الذي يقود سياسة صارمة وفقاً لتوصيات رئيس الأركان كوخافي والقيادة العليا للجيش الإسرائيلي وقوات الأمن.

واضاف في حديثه مع إذاعة "ريشيت بيت" أن الجيش يواصل استهداف البنى التحتية لحركة حماس.

وأضاف كاتس أن "دعم الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لإسرائيل في الساحة الدولية مهم جدا مقابل نفاق الأمم المتحدة"، مضيفا أن "السياسة الإسرائيلية عنيفة، وكل مواطن جدير بالحماية".

وردا على سؤال حول عدم استهداف سلطة حماس في قطاع غزة، قال كاتس "قد يكون من الممكن القضاء على حركة حماس، ولكن لا يوجد اقتراح جدي بإسقاطها"، مضيفا أنه لم يسمع أحدا يتحدث عن خطة من هذا النوع.

وبدوره قال الوزير ياريف ليفين (الليكود) إنه "من الواضح أنه لا يوجد وقف لإطلاق النار". وبحسبه، فإنه يوجد تصعيد وأن إسرائيل ترد على أي هجوم.

وفي مقابلة مع موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت" قال إنه "سيتم الرد على إطلاق النار بإطلاق النار"، مضيفا أن إسرائيل ستقوم بأي عملية مطلوبة لوقف التصعيد".

وتابع أن "إسرائيل الآن عشية انتخابات وهذه فترة تعتبر حساسة، وعلى قادة حماس أن يدركوا أن الثمن الذي سيدفعونه سيكون غير مسبوق".

وعلى صلة هاجم مرشح تحالف أحزاب اليمين الكهانية، إيتمار بن غفير، ما أسماه سياسة الرد الإسرائيلي على إطلاق الصواريخ من قطاع غزة.

وفي مقابلة مع موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت"، قال بن غفير إن الحكومة تقصف مناطق فارغة ومقرات قيادية، مضيفا أن "ذلك ليس جديا".

وأضاف أن الحل هو في العودة إلى "غوش قطيف"، في إشارة إلى المستوطنات التي تم إخلاؤها من قطاع غزة في إطار خطة "فك الارتباط"، مضيفا "عندما كنا هناك لم تطلق صواريخ باتجاه جنوبي ووسط البلاد"، على حد قوله.