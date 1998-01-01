"الأوقاف" تستنكر استهداف الاحتلال لمسجد شمال القطاع

غزة / سما /

استنكرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية استهداف الاحتلال لمسجد عمر بن عبد العزيز في مدينة بيت حانون شمال قطاع غزة خلال العدوان على القطاع الأمر الذي أدي إلى اندلاع حريق كبير بالمسجد وحدوث أضرار جسيمة داخله.

واعتبرت الأوقاف أن استمرار الإحتلال في سياسة استهداف المساجد جريمة جديدة تُضاف إلى الجرائم الوحشية التي يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته.

وأكدت أن هذه الجريمة انتهاك لحرمة المساجد ودور العبادة التي كفلتها القوانين والأعراف الدولية كافة.

وأضافت: "هذه الجرائم ليست بغريبة على قوات الاحتلال المجرمة التي تستهدف بطائراتها وأسلحتها الثقيلة البشر والحجر والشجر" وطالبت الأوقاف المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية بضرورة التدخل العاجل لوقف العدوان "الصهيوني" والعمل من أجل محاسبة قادة الاحتلال وجنوده المجرمين على جرائمهم وتقديمهم للمحاكم الدولية.

داعيةً الأمتين العَربية والإسلامية وكافة أحرار العالم بالتَحرك العاجل من أجل نصرة الشعب الفلسطيني وحماية مقدساته