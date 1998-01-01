  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

اتحاد الاطباء العرب يؤكد مساندته للاسرى في قضيتهم العادلة

الثلاثاء 26 مارس 2019 12:11 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

اكد اتحاد الاطباء العرب على لسان الامين العام المساعد - القدس، د.نظام نجيب عن وقوفه الى جانب الاسرى في محنتهم، واضعا الاتحاد كافة امكانياته من اجل هذه القضية المقدسة.

وجاء بيان الاتحاد بالنص كما يلي

بِسْم الله الرحمن الرحيم

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ

يمر أسرانا الفلسطينيون البواسل في سجون الاحتلال بأحلك الأوقات وأشرس الهجمات والاعتداءات الصارخة من تجويع بمنع مستحقاتهم وعائلاتهم وعائلات الشهداء الابرار المالية الى الاعتداءات الجسدية وحرمانهم من حقوق الأسرى وأدنى حقوق الانسان حسب القوانين والشرائع الدوليه ومنها حقهم في العلاج واختيار المعالج لتفادي الاهمال الطبي الذي يتعرضون له في عيادات السجون او المشافي. 

اننا في اتحاد الاطباء العرب لنعرب عن وقوفنا مع هؤلاء الأبطال اخوات واخوه في محنتهم متطلعين الى يوم الحرية والخلاص من الاحتلال لتحرير الاراضي العربية وعلى رأسها القدس الشريف عاصمة الدولة الفلسطينية. اننا نضع كل إمكانياتنا المتاحة من اجل هذه القضية المقدسة، قضية العرب والمسلمين الاولى. فألف تحية لأبطالنا في الأسر لكم غد الحرية لا محال والاحتلال الى زوال. 

د.نظام نجيب

الأمين العام المساعد - القدس

فلسطين

#الاطباء العرب #الاسرى

الأكثر قراءة اليوم

فيديو وصور.. قصف اسرائيلي متواصل على قطاع غزة وتدمير مكتب هنية

الاحتلال : لدينا دليل قاطع بان حماس اطلقت الصاروخ على تل ابيب ولم يكن خطأ بشريا

الاحتلال: الجيش يعزز قواته استعدادا لعملية عسكرية ضد غزة وجهود مصرية اممية لمنعها

اذاعة جيش الاحتلال تتحدث عن نتائج الجولة الحالية بين تل ابيب وغزة ..

قناة عبرية تكشف: عن فحوى رسالة ابلغها الجيش لسكان غلاف غزة

"المشتركة": كل الاهداف بمرمى المقاومة والاحتلال سيفاجأ برد شديد

مستوطن يصف لحظات سقوط صاروخ على منزله بسديروت

الأخبار الرئيسية

قصف

في انتظار عودة نتنياهو.. وزراء اسرائيليون : اسرائيل لم تعلن وقف اطلاق النار

جهود مصرية لتثبيت التهدئة .. الفصائل الفلسطينية تلتزم واسرائيل تضع شروطا

لهذه الاسباب .. قادة المنظومة الأمنية الإسرائيلية يحذرون من المساس بالأسرى

صحيفة عبرية: إسرائيل في مأزق و تسعى لتحقيق توازن بغزة يسمح تغيير المعادلة

قصف

رغم الحديث عن تهدئة.. جيش الاحتلال: الغارات على غزة مرحلة أولى لعملية واسعة النطاق