اتحاد الاطباء العرب يؤكد مساندته للاسرى في قضيتهم العادلة

رام الله / سما /

اكد اتحاد الاطباء العرب على لسان الامين العام المساعد - القدس، د.نظام نجيب عن وقوفه الى جانب الاسرى في محنتهم، واضعا الاتحاد كافة امكانياته من اجل هذه القضية المقدسة.

وجاء بيان الاتحاد بالنص كما يلي

بِسْم الله الرحمن الرحيم

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ

يمر أسرانا الفلسطينيون البواسل في سجون الاحتلال بأحلك الأوقات وأشرس الهجمات والاعتداءات الصارخة من تجويع بمنع مستحقاتهم وعائلاتهم وعائلات الشهداء الابرار المالية الى الاعتداءات الجسدية وحرمانهم من حقوق الأسرى وأدنى حقوق الانسان حسب القوانين والشرائع الدوليه ومنها حقهم في العلاج واختيار المعالج لتفادي الاهمال الطبي الذي يتعرضون له في عيادات السجون او المشافي.

اننا في اتحاد الاطباء العرب لنعرب عن وقوفنا مع هؤلاء الأبطال اخوات واخوه في محنتهم متطلعين الى يوم الحرية والخلاص من الاحتلال لتحرير الاراضي العربية وعلى رأسها القدس الشريف عاصمة الدولة الفلسطينية. اننا نضع كل إمكانياتنا المتاحة من اجل هذه القضية المقدسة، قضية العرب والمسلمين الاولى. فألف تحية لأبطالنا في الأسر لكم غد الحرية لا محال والاحتلال الى زوال.