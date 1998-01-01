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التربية: إقتحام جامعة بيرزيت إستمرار لغطرسة جيش الاحتلال

الثلاثاء 26 مارس 2019 11:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

إستنكرت وزارة التربية والتعليم العالي، اقتحام قوة من المستعربين في جيش الاحتلال، فجر اليوم، حرم جامعة بيرزيت واختطاف ثلاثة من طلبتها، مؤكدةً أن هذه العملية تمثل جريمة جديدة بحق المؤسسات التعليمية والأكاديمية واستمراراً لغطرسة الاحتلال.

وأوضحت "التربية" في بيان صحفي، أن اقتحامات الاحتلال المتواصلة للمؤسسات التعليمية تشكل انتهاكاً صارخاً ويضرب بعرض الحائط كافة القوانين والمواثيق الدولية التي تضمن حماية المؤسسات التعليمية وحرمتها، مؤكدةً أن هذه الجرائم لن تكسر إرادة هذه المؤسسات وطلبتها والعاملين فيها؛ بل ستزيدهم إصراراً وتمسكاً برسالة العلم والتعلم.

وجددت الوزارة دعوتها للاتحاد الدولي للجامعات، واتحاد الجامعات العربية، وكافة المؤسسات والمنظمات الدولية والحقوقية والإعلامية لفضح هذه الانتهاكات، واتخاذ موقف جاد وصارم تجاه هذه الانتهاكات المتواصلة بحق التعليم.

يُشار إلى أن جامعة بيرزيت قد تعرضت لعدة عمليات اقتحام من قبل المستعربين وجيش الاحتلال على مدار سنوات.

#التربية والتعليم #الاحتلال #جامعة بيرزيت

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