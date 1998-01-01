تجمع المؤسسات الحقوقية يدين العدوان الإسرائيلي ضد قطاع غزة

غزة / سما /

أدان تجمع المؤسسات الحقوقية، العدوان الجديد لقوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة المتواصل، حيث استهدفت بالطائرات الحربية عدد من المنشآت والأعيان المدنية، ما أدى إلى إصابة 7 مدنيين فلسطينيين، وتدمير مبانٍ كاملة فضلاً عن إحداث دمار وأضرار بليغة بعدد من المنازل والمحال التجارية والأماكن العامة وغيرها.

وأفاد التجمع في بيان له ، أنه وحسب متابعة طواقم التجمع؛ فقد شن الطيران الحربي الإسرائيلي مساء الاثنين سلسلة من الغارات المتتالية على قطاع غزة طالت 6 مباني مدنية وتجارية والمنشآت الحكومية، إضافة إلى أراضي زراعية في انحاء متفرقة من قطاع غزة.

وأضاف بيان التجمع، إن استمرار هذا العدوان واستهداف المنشآت المدنية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي يُشكّل انتهاكاً جسيماً لقواعد القانون الدولي الإنساني، خاصة اتفاقية جينيف الرابعة، ومخالفة واضحة لقواعد ميثاق روما الأساسي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية، ما يوجب على المجتمع الدولي الوقوف عند مسؤولياته والضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف هذا العدوان.

وأكد تجمع المؤسسات الحقوقية، على مسئولية قوات الاحتلال عن توفير الحماية لسكّان الأراضي المحتلة وتوفير الحماية للأعيان المدنية وعدم تعريض حياة المدنيين للخطر.

وطالب التجمع، المجتمع الدولي بالوقوف أمام مسئولياته، وادانة العدوان والتدخّل الفعلي لإلزام قوات الاحتلال بوقف عدوانها المستمر والمتصاعد ضد قطاع غزة، واحترام قواعد القانون الدولي الإنساني.

كما ناشد، الأطراف السامية الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة بالقيام بواجبها القانوني بموجب المادة الأولى من الاتفاقية المتمثل في تعهدها بأن تحترم الاتفاقية وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال، بالإضافة إلى التزامها بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة لنصوص الاتفاقية، بموجب المادة 146 منها.

وكذلك طالب التجمع، المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق رسمي في جرائم القتل التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد السكّان في قطاع غزة، لضمان إخضاع قوات الاحتلال الإسرائيلي للمحاسبة.

وعبر التجمع عن أمله في أن يقوم الاتحاد الأوربي بتعليق اتفاقية الشراكة مع الاحتلال الإسرائيلي لمخالفته للبند الثاني منها، والذي ينص على وجوب احترام حقوق الإنسان، ووقف كافة اشكال التعاون معه باعتباره كياناً راعياً للإرهاب.