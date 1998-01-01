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طوباس: وقفة دعم واسناد للأسرى في سجون الاحتلال

الثلاثاء 26 مارس 2019 11:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT


طوباس / سما /

احتشد عشرات المواطنين في مدينة طوباس، اليوم الثلاثاء، في وقفة دعم واسناد للأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وقال محافظ طوباس والأغوار الشمالية يونس العاصي: "ان كل شعبنا الفلسطيني يقف مع الأسرى، ويتألم كما يتألمون، والأسرى هم أبطالنا الذين قدموا سنوات من أعمارهم فداء للقضية الفلسطينية".

بدوره، قال مدير التربية والتعليم في طوباس سائد قبها: "إن طوباس اليوم بكل فعاليتها خرجت لترفع اسم الأسرى للتضامن معهم، ونحن لا ننسى أهلنا في غزة الذي يتعرضون لحرب تقودها أميركا والكيان الصهيوني الذي سيكون مصيره الزوال كما غيره".

وقال محمود صوافطة في كلمة فصائل العمل الوطني في طوباس، "سيكون هناك خطوات تصعيدية في داخل السجون رفضا لسياسات ادارة السجون، وأننا نحمل المحتل المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى" ، مشيرا إلى أن الأسرى هم في الخنادق الأمامية للاشتباك من مسافة الصفر مع المحتل، ومطلوب منا الوفاء لهم.

وطالب صوافطة مؤسسات حقوق الانسان التوجه إلى السجون الإسرائيلية وتوثيق جرائم الاحتلال بحق الأسرى فيها.

وقال سامح أبو زينة في كلمة هيئة شؤون الأسرى والمحررين إن صمود الأسرى ليس بجديد عليهم، فهم اعتادوا أن يكونوا مدرسة للعزة والكرامة، وكانوا رأس الحربة مع الاحتلال وما زالوا كذلك.

إلى ذلك لفت الأسير المحرر أحمد لطفي دراغمة إلى أن هذه الوقفات تنم عن الوحدة الوطنية، وتعطي الأسرى داخل السجون المعنوية والدعم.

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