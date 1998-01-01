لهذه الاسباب .. قادة المنظومة الأمنية الإسرائيلية يحذرون من المساس بالأسرى

القدس المحتلة / سما /

كشفت القناة السابعة العبرية، صباح اليوم الثلاثاء، أن كبار قادة المنظومة الأمنية الإسرائيلية، (الجيش والشاباك) حذروا من المساس بأوضاع الأسرى الفلسطينيين الأمنيين بالسجون الإسرائيلية.

وقالت القناة العبرية، إن مصادر بالجيش والشاباك حذروا من المساس بأوضاع الأسرى أو تغييرها، خشية من اندلاع العنف داخل السجون وخارجها، خصوصا من قبل حركة حماس.

ونقلت القناة السابعة، عن هذه المصادر قولها: "إن الاجراءات العقابية الجديدة ضد الأسرى الامنيين، خصوصا أسرى حماس، ستؤدي الى العنف داخل السجون وخارجها".

وبحسب القناة العبرية، تعارض قيادة الجيش والشباك نقل أسرى حماس من السجون، الى زنازين العزل الانفرادي، أو فرض عقوبات جديدة عليهم.

وأضافت القناة السابعة، رغم هذه التوصيات، عارضت قيادة الجيش والشاباك، خلال جلسة مع رئيس الوزراء نتنياهو، إزالة أجهزة التشويش التي تم وضعها في أقسام أسرى حماس بالسجون الإسرائيلية، خوفا من أن يؤدي ذلك الى إضعاف مصلحة السجون أمام الأسرى.

وأشارت القناة العبرية، الى أن قوات كبيرة من مصلحة السجون، اقتحمت بالأمس سجن النقب، وقامت بمصادرة أغراض الأسرى، وذلك في أعقاب محاولة ثانية لطعن سجان على يد أحد أسرى حماس.