الاحتلال يغلق شارع السلطان سليمان وسط القدس

القدس المحتلة / سما /

أغلقت قوات الاحتلال، وبصورة مفاجئة، صباح اليوم الثلاثاء، شارع السلطان سليمان الواصل بين بابي العامود والساهرة بسور القدس التاريخي.

وأعادت قوات الاحتلال المواطنين القادمين من جهة باب الساهرة، وأغلقت شارع السلطان سليمان الرئيسي، وتسببت بإعاقة حركة ووصول المواطنين والطلبة الى مراكز أعمالهم ومدارسهم.

ودفع الاحتلال بالمزيد من عناصر وحداته الخاصة وما يسمى بقوات حرس الحدود الى وسط المدينة المقدسة ومحيط بلدتها القديمة، تحسبا من فعاليات مُناصرة للأسرى في سجون الاحتلال، والتي كان نشطاء دعوا لتنفيذها اليوم في المنطقة.