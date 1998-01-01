بسبب القدس.. الرئيس الروماني: جهل “دانشيلا” ألغى زيارة ملك الأردن لبوخارست

القدس المحتلة / سما /

قال الرئيس الروماني، كلاوس يوهانيس إن جهل رئيسة وزراء بلاده فيوريكا دانشيلا، تسبب بإلغاء العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، زيارته إلى بوخارست.

جاء ذلك في تصريحات صحافية ليوهانيس، بشأن إلغاء عاهل الأردن زيارته إلى رومانيا، على خلفية إعلان دانشيلا، الأحد، عزمها نقل سفارة بلادها من تل أبيب إلى القدس المحتلة .

واتهم يوهانيس، رئيسة وزراء بلاده بالجهل بالسياسة الخارجية، معربًا عن حزنه إزاء إلغاء العاهل الأردني الزيارة.

وقال الرئيس الروماني: “اليوم كان عندي برنامج مكثف. كنت سأستضيف ملك الأردن على مأدبة عشاء. لم تبق هناك حاجة لذلك بسبب انعدام التجربة لدى رئيسة الوزراء دانشيلا”.

وأضاف: “الملك الأردني انزعج بالذات من تصريحات دانشيلا في الولايات المتحدة. استطاعت (رئيسة الوزراء) تدمير السياسة الخارجية”.

وأكد أن بلاده كانت شريكا مهما للعالم العربي حتى الأمس القريب، إلا أن دانشيلا استطاعت إفساد ذلك، قائلا: “لماذا فعلت ذلك؟ مقابل لا شيء”.

وأعلنت دانشيلا، الأحد، خلال مؤتمر لمنظمة “آيباك” بالعاصمة الأمريكية واشنطن، أنها ستنقل سفارة بلادها إلى مدينة القدس.

وقال الديوان الملكي الأردني، الإثنين، إن الملك عبد الله الثاني قرر إلغاء زيارة مقررة إلى رومانيا على خلفية ما أعلنته دانشيلا بشأن نقل سفارتها إلى القدس.

وفي وقت سابق اليوم، وقع ترامب، رسميا في البيت الأبيض، وبحضور رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، المرسوم الرئاسي الذي يعترف بـ”سيادة” إسرائيل على الجولان المحتلة.

واحتلت إسرائيل مرتفعات الجولان السورية عام 1967، وفي 1981 أقر الكنيست (البرلمان) قانون ضمها إلى إسرائيل، لكن المجتمع الدولي ما زال يتعامل مع المنطقة على أنها أرض سورية محتلة.