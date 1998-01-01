قيادة الجبهة الداخلية في اسرائيل تقرر تعليمات حتى الأربعاء

القدس المحتلة / سما /

ذكرت القناة 13 العبرية، أن قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية قررت عدة تعليمات غدا تعليمات، بسبب استمرار التوتر مع غزة.

وقالت الجبهة الداخلية، بعد ليلة من الصواريخ، تقرر تعطيل الدراسة في جميع مستوطنات غلاف غزة وأوفاكيم وعسقلان ومرحافيم وشاطئ عسقلان وبني شيمون،

كما يمنع التجمع لأكثر من 300 شخص في مكان واحد مغلق، وفقا للجبهة الداخلية الإسرائيلية.

وشن الطيران الحربي الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، سلسلة غارات على قطاع غزة، فيما أطلقت الفصائل الفلسطينية عدة قذائف صاروخية باتجاه مستوطنات "غلاف غزة"، ويأتي ذلك على الرغم من الإعلان عن وقف لإطلاق النار من قبل الفصائل بوساطة مصرية.