  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الحكومة تدين عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة

الثلاثاء 26 مارس 2019 10:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الحكومة تدين عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة


رام الله / سما /

 أدانت حكومة تسيير الأعمال عدوان الاحتلال المتواصل على المحافظات الجنوبية، مؤكدا أن ما يجري استمرار واصرار على شن الحرب المفتوحة ضد أهلنا، وأبناء شعبنا الصامدين هناك".

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود إن "استمرار غارات الطيران الحربي والقصف المتواصل خلال الساعات الماضية وما يقترفه الاحتلال الاسرائيلي ضد قطاع غزة في ظل الحصار الجائر منذ 12 عاما، لا يحتمل السكوت عليه من قبل المجتمع الدولي، الذي يجب أن يتحرك فورا في سبيل الدفاع عن قوانينه وشرائعه التي تصدر عنه على الأقل، اذ لا يمكن القبول بكل ما يمكن ان يزعزع مسؤوليته ومكانته المتعارف عليها .

وتوجه بالشكر لكافة الجهود التي تبذل من أجل وقف العدوان وتجنيب أبناء شعبنا المزيد من المخاطر وعدوان الاحتلال .

الأكثر قراءة اليوم

الاحتلال : لدينا دليل قاطع بان حماس اطلقت الصاروخ على تل ابيب ولم يكن خطأ بشريا

الاحتلال: الجيش يعزز قواته استعدادا لعملية عسكرية ضد غزة وجهود مصرية اممية لمنعها

قناة عبرية تكشف: عن فحوى رسالة ابلغها الجيش لسكان غلاف غزة

جيش الإحتلال يستنفر لواءين تحت قيادة فرقة غزة ويستدعي الاحتياط على نطاق محدود

"المشتركة": كل الاهداف بمرمى المقاومة والاحتلال سيفاجأ برد شديد

مستوطن يصف لحظات سقوط صاروخ على منزله بسديروت

5 أسباب محددة "تدمر" الحياة الجنسية

الأخبار الرئيسية

جهود مصرية لتثبيت التهدئة .. الفصائل الفسطينية تلتزم واسرائيل تضع شروطا

صحيفة عبرية: إسرائيل في مأزق و تسعى لتحقيق توازن بغزة يسمح تغيير المعادلة

قصف

رغم الحديث عن تهدئة.. جيش الاحتلال: الغارات على غزة مرحلة أولى لعملية واسعة النطاق

اذاعة جيش الاحتلال تتحدث عن نتائج الجولة الحالية بين تل ابيب وغزة ..

قصف

فيديو وصور..7 اصابات- قصف اسرائيلي متواصل على قطاع غزة وتدمير مكتب هنية