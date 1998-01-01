جهود مصرية لتثبيت التهدئة .. الفصائل الفسطينية تلتزم واسرائيل تضع شروطا

غزة/سما/

ذكرت القناة 13 العبرية، أن الوفد الأمني المصري أجرى الليلة الماضية، اتصالات مكثفة بين الطرفين، لتثبيت وقف اطلاق النار، والتوصل الى تهدئة، بين اسرائيل والفصائل الفلسطينية.

وأضافت القناة، أن الغرفة المشتركة للفصائل الفلسطينية المسلحة بغزة، أعلنت في بيان لها، عن التزامها بالتهدئة، طالما أن إسرائيل ملتزمة بها، بعد إعلان فضائية الأقصى التابعة لحماس، عن التوصل الى وقف اطلاق النار.

وفي سياق متصل، نقلت وسائل الإعلام العبرية، عن وزير الخارجية الإسرائيلي، "يسرائيل كاتس"، قوله: "لا يوجد وقف لإطلاق النار مع حركة حماس والفصائل الفلسطينية المسلحة بقطاع غزة".

من جانبها قالت القناة السابعة، إن إسرائيل، طالبت الفصائل بغزة، من خلال الوسيط المصري، وقف التظاهرات الأسبوعية والليلية على حدود قطاع غزة، وأن والفصائل بغزة رفضت هذا الطلب.

وتشير التقديرات الى أن إسرائيل تحاول استغلال الوضع الأمني الحالي لتغيير المعادلة وإلزام حماس باتفاق جديد يتضمن وقف المسيرات وأعمال العنف على الحدود، لضمان فترة هدوء، لحين الانتهاء من الانتخابات الإسرائيلية، المزمع اجراءها في التاسع من أبريل المقبل.