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إليسا تتضامن مع فلسطين.. هكذا ردت على أفيخاي أدرعي

الثلاثاء 26 مارس 2019 08:32 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إليسا تتضامن مع فلسطين.. هكذا ردت على أفيخاي أدرعي


وكالات

أعلنت المطربة اللبنانية، إليسا، تضامنها مع فلسطين، في تغريدة على حسابها عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وغردت إليسا: "أرض فلسطين تضيع ببطء، ونحن متفرجون. أي قانون وأي شرع يحوّل هذه الأرض من أرض سلام إلى أرض حروب؟".

وتفاجأت إليسا برد على تغريدتها من قبل الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، الذي قال: "نعم، حماس مسؤولة عن كل هذا الوضع المؤلم".

وتابع: "صور المنزل في البلدة الإسرائيلية الذي تعرض لهجوم حماس الصاروخي الإرهابي خير دليل على عدوانية وبشاعة هذه الحركة، التي تدفع سكان قطاع غزة نحو المزيد من العنف".

لترد إليسا على أدرعي، قائلة: "هيدي الوقاحة ما بينرد عليها إلا ببلوك #محتل_وقح".

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