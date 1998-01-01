  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

صحيفة عبرية: إسرائيل في مأزق و تسعى لتحقيق توازن بغزة يسمح تغيير المعادلة

الثلاثاء 26 مارس 2019 08:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صحيفة عبرية: إسرائيل في مأزق و تسعى لتحقيق توازن بغزة يسمح تغيير المعادلة


القدس المحتلة / سما /

قالت صحيفة يسرائيل هيوم العبرية، في عددها اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل تسعى حاليا إلى تحقيق التوازن الذي يتيح لها معاقبة حماس بشدة دون الوصول إلى عملية عسكرية شاملة.

وبحسب الصحيفة، فإن إسرائيل تريد أن تصل إلى تغيير المعادلة تجاه قطاع غزة مشيرةً إلى أن إسرائيل كانت تشعر أنها في مأزق أمس بين حاجتها لرد قاس على الصاروخ، وعدم استعدادها لتصعيد غير مرغوب فيه حاليا.

ووفقا للصحيفة، فإنه منذ مسيرات العودة تتجنب إسرائيل التصعيد الشامل في غزة لأنها تعرف أن التصعيد والمواجهة لن يحل المشكلة الأساسية للقطاع، مشيرةً إلى أن حماس هي الأخرى تفهم ذلك وتفضل حلول بعيدا عن المواجهة الشاملة والتي يمكن في حال وقعت أن تترك غزة في حالة أكثر يأسا.

وترى الصحيفة، أن حماس بسبب المظاهرات ضدها وعدم تقدم المحادثات ووضع السجون، رأت أن هناك فرصة تضغط من خلالها على إسرائيل لتقديم تنازلات من أجل تجنب جولة قتال جديدة.

وتقول "بطريقة أخرى، بدأت حماس اللعب بالنار، فأطلقت منذ 10 أيام صاروخين على تل أبيب وادعت أنه بالخطأ، لكن الإطلاق أمس على شمال المدينة، جعل الجانبان عن تعريفه أنه بالخطأ، وبذلك تآكل هذا العذر ولم يعد له أي وجود، ومنذ سقوط الصاروخ ووقوع إصابات، لم يكن أمام إسرائيل سوى الرد، في ظل تآكل قوة الردع تجاه غزة".

ورأت أن الهجمات العسكرية في غزة والتي بدأت على مستوى عالٍ نسبيا، كانت موجهة وتحمل رسائل أولها تحميل حماس ثمنا باهظا على إطلاقها الصواريخ وأن لا تتجاوز وتكسر الخطوط الحمراء. مشيرةً إلى أن حشد القوات على حدود غزة كان يهدف أيضا لردع حماس عن أي مغامرات غير ضرورية.

واعتبرت أن إطلاق الصاروخ من غزة كان يحمل أيضا رسائل لإسرائيل، أنه يمكن إطلاق صواريخ دقيقة وحساسة ويمكن أن تضرب مطار بن غوريون والبنى التحتية الحيوية وأن تلحق بإسرائيل أضرارا إستراتيجية.

ووفقا للتقديرات في إسرائيل، فإن حماس لا ترغب في كسر الخطوط الحمراء حتى لا تمنح إسرائيل سببا للجنون.

وتشير الصحيفة إلى أن الجيش قبل بدء هجوم اتخذ خطوات دفاعية منعا لإمكانية أن يتم تنفيذ هجوم على الحدود يتمثل في استهداف آليات عسكرية أو حتى خطف جنود عبر نفق.

وبينت الصحيفة أن إسرائيل ترغب استغلال الوضع الأمني الحالي لتغيير المعادلة وإلزام حماس باتفاق جديد يتضمن وقف المسيرات وأعمال العنف على الحدود.

الأكثر قراءة اليوم

صاروخ من غزة في توقيت قاتل ...د.سفيان ابو زايدة

الاحتلال : لدينا دليل قاطع بان حماس اطلقت الصاروخ على تل ابيب ولم يكن خطأ بشريا

الاحتلال: الجيش يعزز قواته استعدادا لعملية عسكرية ضد غزة وجهود مصرية اممية لمنعها

أهم ردود الفعل الاسرائيلية على صاروخ غزة والذي سقط في هشارون

جيش الإحتلال يستنفر لواءين تحت قيادة فرقة غزة ويستدعي الاحتياط على نطاق محدود

قناة عبرية تكشف: عن فحوى رسالة ابلغها الجيش لسكان غلاف غزة

"المشتركة": كل الاهداف بمرمى المقاومة والاحتلال سيفاجأ برد شديد

الأخبار الرئيسية

قصف

رغم الحديث عن تهدئة.. جيش الاحتلال: الغارات على غزة مرحلة أولى لعملية واسعة النطاق

اذاعة جيش الاحتلال تتحدث عن نتائج الجولة الحالية بين تل ابيب وغزة ..

قصف

فيديو وصور..7 اصابات- قصف اسرائيلي متواصل على قطاع غزة وتدمير مكتب هنية

الغرفة المشتركة للمقاومة تبدأ بقصف المستوطنات بالصواريخ وستوسع دائرة النار الى المجدل واسدود

860x484

الاحتلال: الجيش يعزز قواته استعدادا لعملية عسكرية ضد غزة وجهود مصرية اممية لمنعها