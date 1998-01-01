نتنياهو يعود الى اسرائيل ويتوعد غزة بشن المزيد من الغارات

القدس المحتلة / سما /

قال رئيس الوزراء الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، الذي يزور واشنطن، إن "إسرائيل لن تتردد في القيام بجميع الخطوات اللازمة في قطاع غزة".

و أضاف أنه فور وصوله لاسرائيل، سيعقد جلسة مشاورات في مقر وزارة الحرب بتل أبيب".

وبعد لقائه بفترة وجيزة مع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، وقبل مغادرته واشنطن متوجها إلى إسرائيل، قال نتنياهو إن "الجيش الإسرائيلي يرد بقوة على إطلاق الصواريخ، وأن حماس يجب أن تعلم أننا لن نتردد في الدخول في جميع الخطوات الضرورية، إذ لا يتعلق ذلك بأي مناسبة أو تاريخ بل باحتياجات أمن إسرائيل".