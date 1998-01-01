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اذاعة جيش الاحتلال تتحدث عن نتائج الجولة الحالية بين تل ابيب وغزة ..

الثلاثاء 26 مارس 2019 12:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اذاعة جيش الاحتلال تتحدث عن نتائج الجولة الحالية بين تل ابيب وغزة ..


القدس المحتلة/ سما/

قال مراسل إذاعة الجيش الإسرائيلي "تساحي دبوش"، مساء اليوم الاثنين، إذا صح نبأ التوصل إلى وقف إطلاق النار بين "إسرائيل" والفصائل الفلسطينية بغزة، فستكون نتائج الجولة كالتالي:

بالنسبة لحماس، إطلاق صاروخ موجه إلى منطقة هشارون أوقع 7 إصابات، وإطلاق قذائف صاروخية على غلاف غزة وإيقاف القطارات وإلغاء الدراسات وفتح الملاجئ في معظم أنحاء البلاد وتقصير زيارة رئيس الوزراء ورعب في البلاد.

أما بالنسبة لـ"إسرائيل"، مهاجمة عددٍ من المباني الفارغة في غزة وبعض الأهداف المعزولة.

هذا وأفادت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الاثنين، بنجاح الجهود الدولية والمصرية في احتواء التصعيد والعودة إلى الهدوء بين الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة و"إسرائيل".

وقال موقع "والا" العبري، إن جهودا دولية ومصرية نجحت في احتواء الموقف ووقف التصعيد بغزة.

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