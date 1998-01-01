سوريا تعقب على قرار ترامب بضم الجولان لاسرائيل!!

دمشق /سما/

عقبت جمهورية سوريا العربية، اليوم الاثنين، على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاعتراف بضم الجولان المحتل لإسرائيل.

وقال وليد المعلم وزير الخارجية السوري، إن اعتراف الولايات المتحدة بالسيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان المحتل، لن يؤثر إلا على عزلة أمريكا.

واعتبرت وزارة الخارجية والمغتربين السورية، القرار بأنه اعتداء صارخ على سيادة ووحدة أراضي الجمهورية العربية السورية.

وأضافت "الرئيس الأمريكي أقدم على الاعتراف بضم الجولان السوري المحتل إلى كيان الاحتلال الصهيوني".

وبحسب وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).، قال مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين، إن القرار يجسد التحالف العضوي بين الولايات المتحدة وإسرائيل في العداء المستحكم للأمة العربية، مضيفا "هذا التحالف يجعل من الولايات المتحدة العدو الرئيس للعرب من خلال الدعم اللامحدود والحماية، التي تقدمها الإدارات الأمريكية المتعاقبة للكيان الإسرائيلي الغاصب".

وأضاف "قرار ترامب يمثل أعلى درجات الازدراء للشرعية الدولية، وصفعة مهينة للمجتمع الدولي"، مشيرا إلى أنه يفقد الأمم المتحدة مكانتها ومصداقيتها من خلال الانتهاك الأمريكي السافر لقراراتها بخصوص الجولان السوري المحتل وخاصة القرار 497 لعام 1981، الذي يؤكد الوضع القانوني للجولان السوري "أرضا محتلة"، ويرفض قرار الضم لكيان الاحتلال الإسرائيلي ويعتبره باطلا ولا أثرا قانونيا له.

وأشار الى أن "ترامب لا يملك الحق والأهلية القانونية لتشريع الاحتلال واغتصاب أراضي الغير بالقوة"، مضيفا: "هذه السياسة العدوانية الأمريكية تجعل من المنطقة والعالم عرضة لكل الأخطار".

وتابع: "هذا الأمر يكرس نهجا في العلاقات الدولية ويجعل السلم والاستقرار والأمن في العالم في مهب الريح".