مستوطن إسرائيلي يصف لحظات سقوط صاروخ على منزله بسديروت

القدس المحتلة/ سما/

وصف صاحب المنزل الذي سقط عليه صاروخ في سديروت، شلومو موسكوفيتش، مساء اليوم الاثنين، الحادث قائلًا: "كنت في المنزل عندما سمعت صفارات الإنذار فركضت إلى الغرفة المحصنة في منزلي، ومن ثم سمعت صوت بوووم قوي وبعدها رأيت دخانًا كثيفًا في كل المنزل".

وتابع القول "توجهت إلى إحدى غرف في المنزل فوجدتها مدمرة، ورأس متفجر لصاروخ على أرضيتها، لقد نجونا بمعجزة".

وكانت قناة كان العبرية، ذكرت مساء اليوم أن صاروخًا أطلق من غزة أصاب منزلا في سديروت بشكل مباشر، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وأفادت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الاثنين، بنجاح الجهود الدولية والمصرية في احتواء التصعيد والعودة إلى الهدوء بين الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة و"إسرائيل".

وقال موقع "والا" العبري: إن جهودًا دولية ومصرية نجحت في احتواء الموقف ووقف التصعيد بغزة.

وكانت وسائل إعلام عبرية، قالت إن صاروخين أطلقا من قطاع غزة، وسقطا في شمال مدينة تل أبيب، أحدهما أصاب منزلاً بشكل مباشر في منطقة "هشارون"، أدى إلى إصابة 7 إسرائيليين بجروح مختلفة، وأحدث دماراً كبيراً في المنزل.

وبحسب القناة 13 العبرية، فإن من بين الإصابات، اثنين بحالة متوسطة والأخرى حالتها طفيفة، مشيرةً إلى أن المنزل انهار بشكل كامل.