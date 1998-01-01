بجهود مصرية.. التوصل لاتفاق وقف اطلاق النار في غزة

غزة / سما /

نجحت الجهود المصرية، مساء اليوم الاثنين، في وقف إطلاق النار بين الاحتلال الإسرائيلي وفصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

وقال فوزي برهوم المتحدث باسم حركة حماس ، إن الجهود المصرية نجحت في وقف اطلاق النار بين الاحتلال وفصائل المقاومة الفلسطينية، بحسب إذاعة الأقصى.

وقالت مصادر في الغرفة المشتركة: التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار بجهودٍ مصرية، يبدأ الساعة 10:00 مساءً.

في سياق متصل، قال وسام زعبر مسؤول المكتب الصحفي في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين: إننا نؤكد نجاح الجهود المصرية لوقف إطلاق النار بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل ودخولها حيز التنفيذ.

الى ذلك، قال موقع "واللا" العبري ،ان مصر ومبعوث الامم المتحدة لعملية السلام في الشرق الاوسط، يواصلان جهود منع التصعيد ويضغطان على حماس لعدم تصعيد الردود لتلافي حرب واسعة.

وكان قد أطلق صاروخ من قطاع غزة فجر اليوم الاثنين، على منزل شمال تل أبيب الامر الذي أدى لإصابة 7 إسرائيليين بجروح.

كما استهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات على أهداف بينها مبان في أنحاء متفرقة في قطاع غزة، فيما ردت فصائل فلسطينية بإطلاق رشقات على غلاف غزة.