جيش الاحتلال ينشر "القبة الحديدية" في جميع أنحاء "اسرائيل"

القدس المحتلة / سما /

ذكرت وسائل اعلام عبرية، أن الجيش الإسرائيلي، نشر المزيد من بطاريات "القبة الحديدية" في جميع أنحاء البلاد، وذلك في ظل التوتر الأمني مع قطاع غزة، عقب إطلاق صاروخين على تل أبيب.

وأشار موقع "i24 news" الاسرائيلي، إلى أن الجيش الإسرائيلي أعلن أن المناطق المحيطة بقطاع غزة، مناطق عسكرية مغلقة.

وكانت وسائل إعلام عبرية، قالت إن صاروخين أطلقا من قطاع غزة، وسقطا في شمال مدينة تل أبيب، أحدهما أصاب منزلاً بشكل مباشر في منطقة "هشارون"، أدى إلى إصابة 7 إسرائيليين بجروح مختلفة، وأحدث دماراً كبيراً في المنزل.

ووفقا للقناة 13 العبرية، من بين الإصابات، اثنين بحالة متوسطة والأخرى حالتها طفيفة، مشيرةً إلى أن المنزل انهار بشكل كامل.