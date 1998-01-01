  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يعتقل مقدسييْن ويبعد ثالث عن المسجد الأقصى

الإثنين 25 مارس 2019 05:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يعتقل مقدسييْن ويبعد ثالث عن المسجد الأقصى


القدس المحتلة / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم الاثنين، شابين مقدسيين عقب اقتحام منزليهما في بلدة سلوان جنوبي المسجد الأقصى المبارك، فيما أبعدت شابًا عن الأقصى لمدة أسبوع.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال داهمت منزلًا في حي الأعور بسلوان، وفتشته، وعاثت فسادًا بمحتوياته ومن ثم اعتقلت الشابين محمود نجيب (18 عامًا) وشداد الأعور (21 عامًا).

وأوضحت أن سلطات الاحتلال أفرجت عن الشاب جهاد قوس بشرط الإبعاد عن المسجد الأقصى ليوم الأحد القادم، وحضوره لمركز الشرطة مجددًا للتحقيق معه، ولإبعاده عن المسجد بقرار عسكري جديد.

وكان الشاب قوس أبعد نهاية أيلول/ سبتمبر الماضي عن المسجد الأقصى لمدة ستة أشهر.

في السياق، مدّدت سلطات الاحتلال اليوم، إبعاد الشاب المقدسي ماجد راغب الجعبة عن مدينة القدس المحتلة لمدة ستة أشهر.

وأوضح مصادر مقدسية أن مخابرات الاحتلال استدعت الشاب الجعبة وسلمته قرارًا نصه: "نحن بصدد تجديد أمر إبعادك عن القدس لفترة جديدة 6 أشهر".

و أشار المقدسي الجعبة إلى أن فترة إبعاده عن المدينة المقدسة، والتي كانت لمدة عام تنتهي اليوم، لافتًا إلى أن قرار إبعاده عن المدينة جُدد لمرتين متتاليتين، واليوم يفاجئ بإمكانية تجديد إبعاده للمرة الثالثة على التوالي.

الأكثر قراءة اليوم

صور ..صاروخ من غزة يضرب منطقة وسط اسرائيل واصابة 7 اسرائيليين بجراح ودمار كبير

صاروخ من غزة في توقيت قاتل ...د.سفيان ابو زايدة

هكذا تلقى "نتنياهو" المتواجد في واشنطن قصف "تل أبيب" وهذا ما فعله

غالنت: الحرب في غزة هي الملاذ الاخير

أهم ردود الفعل الاسرائيلية على صاروخ غزة والذي سقط في هشارون

الاعلام العبري :أسرى فلسطينيون يطعنون اثنين من السجانين في معتقل النقب

"يديعوت" تكشف: لهذا السبب الليلة الماضية كانت الأسوا على سكان غلاف غزة

الأخبار الرئيسية

فصائل المقاومة

"المشتركة": كل الاهداف بمرمى المقاومة والاحتلال سيفاجأ برد شديد بحال تنفيذه عدوان على غزة

860x484

الاحتلال يحول عدة مناطق في غلاف غزة لمواقع عسكرية مغلقة ويدفع بتعزيزات اضافية

thumb

الاحتلال : لدينا دليل قاطع بان حماس اطلقت الصاروخ على تل ابيب ولم يكن خطأ بشريا

o

جيش الإحتلال يستنفر لواءين تحت قيادة فرقة غزة ويستدعي الاحتياط على نطاق محدود

مصر تنقل "رسالة حرب " من إسرائيل إلى حماس.. وهذا اهم ما جاء فيها