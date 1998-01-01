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عبد الهادي يطلع سفير الصين على آخر مستجدات الأوضاع في فلسطين

الإثنين 25 مارس 2019 04:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
عبد الهادي يطلع سفير الصين على آخر مستجدات الأوضاع في فلسطين


دمشق /سما/

أطلع انور عبد الهادي مدير عام الدائرة السياسية لمنظمة التحرير، اليوم الاثنين، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى سوريا فونغ بياو، على تطورات الأوضاع في فلسطين.

وأكد الجانبان رفضهما لقرار ترمب بسيادة إسرائيل على الجولان، وأن الجولان أرض سورية وفق قرارات الشرعية الدولية والشعب السوري وحده له حق السيادة عليها.

واستعرض عبد الهادي خلال اللقاء الذي عقد في مقر السفارة الصينية، الأوضاع السياسية الراهنة والتحديات الكبيرة التي تواجه القضية الفلسطينية والانتهاكات الإسرائيلية على الأرض والمقدسات الدينية، خاصة في القدس.

وتطرق إلى سياسة الإدارة الأميركية الشريكة مع الاحتلال والإجراءات المجحفة وغير المسؤولة التي تمس مباشرة بحقوق الشعب الفلسطيني الثابتة والضغط على القيادة الفلسطينية سياسياً ومالياً للقبول بما يسمى صفقة القرن.

وتابع: يأتي الدور الأميركي لإكمال مسلسل حلقاته التصعيدية بالاعتراف بسيادة اسرائيل على الجولان السوري المحتل، في تحد سافر للشرعية الدولية والقانون الدولي.

كما وضع عبد الهادي سفير الصين بصورة إجراءات حماس القمعية في قطاع غزة ضد الحراك المجتمعي الذي خرج ليعبر عن مطالبه بحرية التعبير ورفض الضرائب ورفض انفصال غزة للعيش بكرامة وحرية.

من جهته، أكد السفير فونغ بياو، أن الصين تضع القضية الفلسطينية ضمن أولوياتها وتعمل بشكل مستمر لدعم ومساندة الشعب الفلسطيني في جميع القطاعات وعلى جميع المستويات، خاصة حقه بإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأشار إلى بيان الخارجية الصينية الذي يرفض رفضا قاطعا قرار ترمب بالنسبة للجولان، مؤكد أن الشرعية الدولية وقرارتها تؤكد السيادة السورية على الجولان.

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