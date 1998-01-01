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"المشتركة": كل الاهداف بمرمى المقاومة والاحتلال سيفاجأ برد شديد بحال تنفيذه عدوان على غزة

الإثنين 25 مارس 2019 04:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
"المشتركة": كل الاهداف بمرمى المقاومة والاحتلال سيفاجأ برد شديد بحال تنفيذه عدوان على غزة


غزة / سما/

أعلنت غرف العمليات المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية انها ستواجه أي قصف للاحتلال بالقصف مباشرة.

وقالت في بيانها:" كل الاهداف الاسرائيلية ستكون بمرمى نيران قوى المقاومة في حال نفذ الاحتلال غارات على غزة".

ولفتت الغرفة الى ان الجانب المصري يبذل جهودا لاحتواء الموقف، مؤكدة ان الاحتلال سيفاجأ برد شديد وبشكل جماعي في حال تنفيذه لعدوان على غزة.

يشار الى أن  غرفة العمليات المشتركة تشكلت في يوم 23 تموز 2017 بين فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة؛ لمتابعة انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلة والمسجد الأقصى، ولمواجهة إجراءاته التي كان أبرزها تركيب "بوابات إلكترونية" في حينه.

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