الحركة الاسيرة: حلّ الهيئات التنظيمية والغاء التمثيل الاعتقالي بالسجون الاسرائيلية

غزة / سما/

اصدرت الحركة الاسيرة في سجون الاحتلال بيان نقله مكتب اعلام الاسرى معنون بـ"معركة الكرامة 2- سنحيا بكرامة" اعلنت فيه أولى خطواتها المتمثلة بحل كامل للهيئات التنظيمية داخل السجون وإلغاء للتمثيل الاعتقالي فيها لتتحمل إدارة السجون أعباء حالة الاعتقال كاملةً وستكون ابتداء من يوم الثلاثاء الموافق 26/3/2019.

وفيما يلي نص البيان كاملا

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان صادر عن الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال

معركة الكرامة (2) ... سنحيا كراما ..

أبناء شعبنا العظيم، ياقدرَ الله في أرضه وصوتَ الحق من بين جنده، اعلموا أن فتيةً آمنوا بربهم فزادهم به هدىً وربط على قلوبهم وجعلهم قدوةً للحق وأهلك من ظلمهم .

فإن عزةَ المؤمنِ مستمدةٌ من عزة مَن بيده مقاليدُ السموات والارض...

واعلموا أن من مات دون نفسه فهو شهيد، ومن مات دون أهلِه فهو شهيد.

وهذا المحتلُ الغاصبُ يحولُ بيننا وبين أهلنا، وبيننا وبين كرامتنا .. فمرحبا بعراكٍ يلحقُنا بالصديقين والشهداءِ والصالحين وحسنُ أولئك رفيقا ...

وإننا نعلمُكم يا سندنا ورهاننا في ساعات الشدة أننا قد حزمنا العزم، وصرمنا الأمر، لمعركةٍ دفاعيةٍ نذودُ بها عن حقوقِنا ومكتسباتِنا لنحفظَ بها كرامتَنا ونثبتَ بها عزَنا ونرفضَ بها حياةَ العبوديةِ التي يريدُ المحتلُ أن يفرضَها علينا ..

وبناء عليه نؤكد على ما يلي:

1- نرسل بتحية إجلال وإكبار لإخواننا الأسرى في سجن النقب الذين يحملون لواء النصرة لقضايانا العادلة وعلى رأسهم الأسرى الأحرار في قسم 4.

2- إن ما حدث في سجن النقب ليلة أمس يأتي في إطار الدفاع عن حقوقنا ومكتسباتنا وحياتنا إزاء الهجمة الشرسة التي نتعرض لها من قبل دولة الاحتلال.

3- نحمل المسؤولية الكاملة عن حالة التصعيد داخل السجون لوزير أمن الاحتلال جلعاد أردان وحكومته، فهو المتسبب الأول بهذا التصعيد الذي أراد من ورائه حصد مكاسب شخصية وحزبية.

4- استخدمت قوات القمع بحقنا القوة المفرطة في مخالفة واضحة للأعراف البشرية والقوانين الدولية، حيث تعرض 90 أسيرا للإصابة من بينهم 4 بالرصاص الحي.

5- نحيي أبناء شعبنا الفلسطيني بكافة مسمياتهم وأدواتهم ووسائلهم على التفافهم حول همومنا واحتضانهم لقضيتنا فهذا عهد الأحرار للأحرار.

6- نؤكد أننا على مفترق طرق خطير في هذه المرحلة وأننا ماضون باتجاه خطواتنا الاحتجاجية للمحافظة على إرث الحركة الأسيرة.

7- نعلن من خلال هذا البيان عن أولى خطواتنا المتمثلة بحل كامل للهيئات التنظيمية داخل السجون وإلغاء للتمثيل الاعتقالي فيها لتتحمل إدارة السجون أعباء حالة الاعتقال كاملةً وستكون ابتداء من يوم الثلاثاء الموافق 26/3/2019.

8- نطالب اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومؤسسات حقوق الإنسان ذات العلاقة بإجراء زيارات عاجلة للأسرى في سجن النقب للوقوف على حجم الانتهاكات والجرائم المرتكبة بحقهم والكشف عن حقيقة ما يدور.

9- نوجه نداء نصرة لأبناء شعبنا الفلسطيني وفصائله المقاومة باستمرار حالة الدعم والإسناد لخطورة الموقف وصعوبة المرحلة فالحرب لم تضع أوزارها والهجمة حتى الآن مستمرة علينا ومعركتُنا حاسمةٌ ووقوفُنا مصيريٌ وليس بعد الثبات إلا النصرُ ... وليس بعد السقوط إلا العبودية.

فإما حياةٌ تسرُ الصديق

وإما مماتٌ يغيظُ العدا

إخوانكم الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال

الإثنين الموافق 25/3/2019