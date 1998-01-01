  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

دحلان: لا قدرة لنا على مواجهة القادم بصفوف ممزقة ولا خيار لنا إلا المواجهة

الإثنين 25 مارس 2019 04:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
دحلان: لا قدرة لنا على مواجهة القادم بصفوف ممزقة ولا خيار لنا إلا المواجهة


غزة / سما/

وصف القيادي الفلسطيني محمد دحلان النائب عن حركة فتح، اليوم الاثنين، اللحظات التي يعيشها الشعب الفلسطيني بـ "الحرجة"، في ظل التحضيرات المتسارعة لعدوان إسرائيلي جديد على قطاع غزة والاعتداءات المتكررة على الأسرى بهدف إضعاف صمودهم الأسطوري، وكذلك إلى جانب ما يعد ويطبخ في واشنطن من سيناريوهات سياسية تمس جهور الحقوق الوطنية الثابتة.

وطالب دحلان عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، الجميع بالارتقاء إلى مستوى التحديات القائمة والمتوقعة، قائلاً:" فلا قدرة لنا على مواجهة القادم بصفوف ممزقة، ولا خيار لنا إلا المواجهة بصفوف قوية موحدة".

وأضاف:" هو ما يستدعي تبني قيادة السلطة الفلسطينية نهجا مغايرا في إطار مسؤولياتها وواجباتها، نهج وطني يفتح الطريق أمام جهود إنهاء الانقسام، يبدأ بتوفير كل مقومات واحتياجات الصمود لأهلنا، وإلغاء كافة العقوبات المفروضة على قطاع غزة، وإعادة الرواتب والمعاشات والحقوق لأصحابها".

وأكد دحلان، أن الوضع الراهن يستدعي من الجميع التخلي عن الذات لصالح الشعب، وعن الشخصي والحزبي لمصلحة الوطن.

وشدد على العمل بكل همة لكسر حلقة الانقسام، وإعادة اللحمة إلى الجبهة الداخلية في قطاع غزة بفتح قنوات حوار وطني جدي يشمل الجميع وخاصة القوى الشبابية للتفاعل مع همومهم وأفكارهم،" حوار مسؤول يبدأ بإطلاق سراح كل المعتقلين فورا، ويمهد لمواجهة العدوان المرتقب بصفوف متراصة كما عودتنا غزة طوال تاريخها الوطني العريق والمشرف".

الأكثر قراءة اليوم

صور ..صاروخ من غزة يضرب منطقة وسط اسرائيل واصابة 7 اسرائيليين بجراح ودمار كبير

صاروخ من غزة في توقيت قاتل ...د.سفيان ابو زايدة

هكذا تلقى "نتنياهو" المتواجد في واشنطن قصف "تل أبيب" وهذا ما فعله

غالنت: الحرب في غزة هي الملاذ الاخير

أهم ردود الفعل الاسرائيلية على صاروخ غزة والذي سقط في هشارون

الاعلام العبري :أسرى فلسطينيون يطعنون اثنين من السجانين في معتقل النقب

"يديعوت" تكشف: لهذا السبب الليلة الماضية كانت الأسوا على سكان غلاف غزة

الأخبار الرئيسية

فصائل المقاومة

"المشتركة": كل الاهداف بمرمى المقاومة والاحتلال سيفاجأ برد شديد بحال تنفيذه عدوان على غزة

860x484

الاحتلال يحول عدة مناطق في غلاف غزة لمواقع عسكرية مغلقة ويدفع بتعزيزات اضافية

thumb

الاحتلال : لدينا دليل قاطع بان حماس اطلقت الصاروخ على تل ابيب ولم يكن خطأ بشريا

o

جيش الإحتلال يستنفر لواءين تحت قيادة فرقة غزة ويستدعي الاحتياط على نطاق محدود

مصر تنقل "رسالة حرب " من إسرائيل إلى حماس.. وهذا اهم ما جاء فيها