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نابلس: وقفة تضامنية مع الأسرى في سجون الاحتلال

الإثنين 25 مارس 2019 03:19 م / بتوقيت القدس +2GMT


نابلس / سما /

احتشد عشرات المواطنين، اليوم الاثنين، وسط مدينة نابلس للتضامن مع الاسرى في سجون الاحتلال الاسرائيلي، الذين يتعرضون لهجمة شرسة من قبل ادارة سجون الاحتلال.

وطالبت الفعاليات والمؤسسات الوطنية في محافظة نابلس، خلال الوقفة التي دعت إليها اللجنة الوطنية لدعم الأسرى في محافظة نابلس، بضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته، "لوقف الهجمة الشرسة التي تقودها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الأسرى".

ودعت القوى الى ضرورة التحرك العاجل والفوري على المستويين المحلي والدولي للدفاع عن الأسرى، وحمايتهم من الهجمة الشرسة التي يتعرضون لها خاصة في سجن النقب.

وقال مدير نادي الأسير في نابلس رائد عامر خلال الوقفة، "إن الوقفة تأتي في ظل الأوضاع الصعبة التي يعيشها الأسرى، والممارسات اللاإنسانية التي تمارسها سلطات الاحتلال، مشيرا إلى أن الاعتداءات متواصلة بحق أسرى النقب منذ أمس.

وأضاف عامر ان قوات الاحتلال اقتحمت قسمي 3 و4 في سجن النقب يوم أمس، وأقسام 20 و21 و22 صباح اليوم، مشيرا إلى أن 250 أسيرا أجبرتهم إدارة السجون على البقاء في العراء مقيدي الأطراف عقب اقتحام قسم 4، مشيرا إلى نقل عدد كبير منهم إلى المستشفيات.

وطالب عامر المواطنين بضرورة تكثيف الجهود والفعاليات الداعمة للأسرى وعدم التخلي عنهم ومساندتهم حتى نيل الحرية.

#سجون الاحتلال

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