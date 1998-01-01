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نادي الأسير: الأسير وليد دقة يدخل عامه الـ34 في معتقلات الاحتلال

الإثنين 25 مارس 2019 02:07 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

دخل الأسير وليد دقة (57 عاما) من بلدة باقة الغربية في أراضي الـ1948، عامه الـ(34) في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي.

وقال نادي الأسير إن الأسير دقة اعتقل في تاريخ 25 آذار 1986، وخلال مسيرته الطويلة في الاعتقال أنتج العديد من الكتب والدراسات والمقالات، وساهم معرفيا في فهم تجربة السّجن ومقاومتها، ومن أبرز ما أصدره الأسير دقة: "الزمن الموازي"، "ويوميات المقاومة في مخيم جنين"، "وصهر الوعي"، و"حكاية سرّ الزيت".

وخلال عام 2018، فرضت إدارة معتقلات الاحتلال عقوبات بحق الأسير دقة على خلفية نشره كتابه "حكاية سرّ الزيت"، منها: حرمانه من الزيارة لمدة شهرين، ومصادرة كافة كتاباته وكتبه الخاصة به، إضافة إلى غرامة مالية، عدا عن عملية نقله التعسفية التي تمت من معتقل "جلبوع".

ولفت إلى أن سلطات الاحتلال أضافت إلى حكم الأسير دقة والذي يقبع اليوم في معتقل "ريمون" عامين لتصبح مدة حُكمه (39) عاما.

يُشار إلى أن الأسير دقة فقدَ والده وهو في الأسر عام 1998، وارتبط بزوجته عام 1999، علما أن والدته منذ سنوات لم تزره بعد أن تقدم بها العمر وتراجع وضعها الصحي، وله ثلاث شقيقات وستة أشقاء.

#نادي الأسير

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