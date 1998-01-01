عقوبات صارمة على خدمات المغازي في بطولة طوكيو 3

وكالات / سما /

صادق الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم, على قرارات لجنة الانضباط بعد انتهاء منافسات الدور نصف النهائي من بطولة "طوكيو 3".

وشهدت مباراة خدمات المغازي وخدمات البريج, أحداثا غير رياضية عقب نهايتها, وهو ما أدى لوجود شغب.

وجاءت العقوبات على الشكل التالي:

- إيقاف لاعبي خدمات المغازي محمد العاوور وعز الدين رباح ومحمد نصار سنة ميلادية من تاريخه, بالإضافة للغرامة المالية.

- إيقاف لاعب خدمات المغازي عماد جودة 4 مباريات رسمية من تاريخه, بالإضافة للعقوبة المالية.

- غرامة مالية على جمهور خدمات المغازي, بعد أحداث الشغب.