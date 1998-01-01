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المقاومة الوطنية تهدد الاحتلال حال ارتكابه أي "حماقة" في غزة

الإثنين 25 مارس 2019 01:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
المقاومة الوطنية تهدد الاحتلال حال ارتكابه أي "حماقة" في غزة


غزة / سما/

 حذرت كتائب المقاومة الوطنية الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، يوم الاثنين، الاحتلال من الإقدام على ارتكاب أي "حماقة" أو عدوان يستهدف الشعب ومقاومته.
وأكدت الكتائب في بيان وصل "سما" أنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام تمادي الاحتلال في جرائمه واستمرار خروقاته للتهدئة من خلال إطلاق النار على المواطنين وممتلكاتهم شرق القطاع، واستهداف واعتقال الصيادين بعرض بحر قطاع غزة، إضافة إلى التوغلات اليومية، ومواصلة اعتداءاتها بحق الأسرى ويتمثل بالقمع وجرائم التنكيل المستمرة التي تهدد حياتهم.
وشددت على أن الرد سيكون قاسياً في حال تمادى الاحتلال وصعد من عدوانه على الشعب ومقاومته وحركته الأسيرة.
وأضافت ان الاحتلال يعيي جيداً قدرة المقاومة على فرض معادلتها بالرد على حماقاته وعدوانه المتكرر على الشعب، وهذا ما أثبتته المقاومة خلال جولات التصعيد العسكري السابقة مع الاحتلال.
 

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