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بعد توسطها.. هاني شاكر يرد على أحلام في أزمة شيرين

الإثنين 25 مارس 2019 01:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
بعد توسطها.. هاني شاكر يرد على أحلام في أزمة شيرين


وكالات / سما /

بعدما توسطت الفنانة الإماراتية أحلام، لدى الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين، بسبب أزمة تصريحات الفنانة شيرين عبدالوهاب.

رد "شاكر" على النجمة الإماراتية عبر صفحته الرسمية بموقعي تويتر وإنستجرام، قائلا: "الفنانة الكبيرة أحلام، تقديري واحترامي لك ولروحك الطيبة الواضحة في رسالتك بخصوص شيرين التي اعتبرها أخت بل ابنة وأحترم موهبتها جداً".

وتابع: "هي تعلم ذلك حين أبرمت الصلح بينها وبين الراحل حسن أبو السعود في منزلي بعد وقفها، وقمت فعلاً بتوجيهها كأب مثلما قلتي أنتِ في آخر مشكله لها".

واستكمل: "حضرت معها التحقيق بنفسي ونصحتها بالإمتناع عن الكلام الغير محسوب حفاظا على ما وصلت إليه من نجومية وتسأل في ذلك".

وأضاف: "لكن هذه المرة المزاح في نطاق الأمن القومي وصورة مصر أمام الوطن العربي، والموضوع ليس في يدي، هناك تحقيق من مجلس الدولة والنقابة، والقرار ليس قراري على الرغم من شخصنتها للموضوع".

وكانت شيرين عبدالوهاب قد أثارت ضجة كبيرة بعدما قالت في إحدى حفلاتها الغنائية بالبحرين مؤخرا: "أقدر أتكلم هنا براحتي لو اتكلمت في مصر هتحبس".

 
#هاني شاكر

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