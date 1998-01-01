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الاحتلال : لدينا دليل قاطع بان حماس اطلقت الصاروخ على تل ابيب ولم يكن خطأ بشريا

الإثنين 25 مارس 2019 01:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال : لدينا دليل قاطع بان حماس اطلقت الصاروخ على تل ابيب ولم يكن خطأ بشريا


القدس المحتلة/سما/

اتهم الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي ظهر الإثنين، حركة حماس في قطاع غزة، بالوقوف خلف إطلاق الصاروخ فجر اليوم والتي استهدفت شمال تل أبيب.

ووفقاً للمتحدث باسم الجيش، "حماس نفذت عملية إطلاق الصاروخ من قطاع غزة باتجاه وسط إسرائيل، والصاروخ من صنع ذاتي أنتجه الجناح المسلح لحركة حماس، ويبلغ مداه 120كم".

من جهته قال مصدر عسكري إسرائيلي إن مؤسسة الجيش مقتنعة تماما بأن إطلاق الصاروخ في الصباح الباكر على منطقة هشارون جنوب كفار سابا نفذته حركة حماس.

وأضاف المصدر لموقع 0404 العبري أنه على الرغم من المعلومات أن إطلاق الصواريخ كان نتيجة  "خطأ بشري" ، "فشل فني" ، وغيره، فإن الجيش لديه دليلًا واضحًا على أن الصواريخ أطلقتها حماس.

وتابع: "لدينا دليل على أن حماس أطلقت الصواريخ على هشارون، وليس عن طريق الخطأ، وحماس نفذت عددًا من حالات إطلاق الصواريخ سابقاً، وعرفت وهي من أصدرت أوامر بإطلاقها".

وأوضح المصدر بأنه وبعد جلسة تقدير للموقف بين رئيسي الأركان والشاباك: قرر الجيش استنفار لوائي مشاة احتياط ولواء اخر مدرعات وقيادة أركان فرقة مقاتلة، كذلك تم استدعاء المئات من قوات الاحتياط من الدفاعات الجوية الإسرائيلية.

وتابع " قيادة الجيش عقدت منذ الصباح سلسلة اجتماعات لتقييم الوضع، مستعدون لكل الاحتمالات، الحديث عن حادث خطير جدًا".

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