مجدلاني يطلع سفيرة فنلندا على آخر المستجدات السياسية

رام الله / سما /

أطلع عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني، سفيرة فنلندا لدى فلسطين آنا كايسا هيكينن، على آخر المستجدات السياسية.

وقال مجدلاني خلال اللقاء إن إدارة ترمب ما زالت تعمل على تنفيذ ما تطلق عليه "صفقة القرن"، مشيرا إلى أن تعهدها بالاعتراف بضم الجولان المحتل للاحتلال، يعطي مؤشرا أن هناك خطوات قادمة نحو الاعتراف بضم الضفة الغربية لإسرائيل، لتلحق بضم القدس، وهو ما يتطلب من المجتمع الدولي اتخاذ الاجراءات اللازمة لحماية وانقاذ حل الدولتين، وحماية المنطقة من الفوضى التي تسعى ادارة ترمب لها .

وحول القمة العربية المقبلة، أعرب مجدلاني عن أمله بأن يتم تنفيذ قرار القمم العربية حول شبكة الامان المالية، خاصة في ظل الأوضاع الصعبة والظروف السياسية المعقدة.

وفي الشأن الداخلي، أكد أن الحراك المجتمعي في قطاع غزة هو نتاج طبيعي لسياسات الظلم والفئوية وارتفاع الضرائب والفقر والبطالة.

من جانبها، أعربت هيكينن عن تفهمها لصعوبة الأوضاع خاصة مع الأزمة المالية، مؤكدة دعم بلادها الحل السلمي القائم على قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية .

وجددت التأكيد على أهمية تعزيز العلاقات وتواصل اللقاءات، بما يضمن مواصلة تقديم بلادها الدعم لفلسطين.