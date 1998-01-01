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الاحتلال يعتقل عشرة مواطنين من الضفة

الإثنين 25 مارس 2019 01:19 م / بتوقيت القدس +2GMT


الضفة المحتلة / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الليلة الماضية وفجر اليوم الاثنين، عشرة مواطنين بينهم فتى من الضفة.

وأوضح نادي الأسير أن قوات الاحتلال اعتقلت ستة مواطنين من عدة أنحاء وبلدات في محافظة رام الله والبيرة، وهم: محمد سامي نخلة، ومحمد إياد الدويك، وصامد نبيل عبده، وعلاء حسن محمد، وطارق أكرم حامد، والفتى قصي سالم.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة مواطنين من محافظة بيت لحم، وهم: معاذ أبو حمدي (22 عاما)، وثائر صابر ديرية (22 عاما)، وعلي شاهر طقاطقة. كما اعتقلت محمد عيسى عبد الفتاح حميدان من بلدة بدو في القدس.

#الاحتلال

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