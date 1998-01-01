فيسبوك تكشف عن نظارة الواقع الافتراضي Rift S

وكالات / سما /

كشفت شركة فيسبوك النقاب عن نظارتها الجديدة للواقع الافتراضي "أوكولوس ريفت إس"Oculus Rift S، وذلك خلال مشاركتها بمؤتمر مطوري الألعاب GDC المقام حاليًا في مدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا الأميركية.

وقالت الشركة في منشور على مدونتها إن Oculus Rift S نظارة واقع افتراضي جديدة "تجمع بين راحة تقنية التتبع المدمجة Oculus Insight مع الطاقة الكاملة لجهاز الحاسب الخاص بك".

وأوضحت فيسبوك أن نظارة الواقع الافتراضي Rift S، القائمة على منصة Rift، صُممت لتعطي اللاعبين وعشاق التقنية إمكانية الوصول إلى المحتوى الأكثر غمرًا في عالم الواقع الافتراضي، وهي سوف تُطرح في السوق خلال ربيع 2019 مقابل 399 دولارا أميركيا.

أما عن الجديد في نظارة Rift S، فقد قالت الشركة إنها تقدم شاشة بدقة أفضل، وبصريات محسنة، وميزة تدعى Passthrough+، التي تسمح للمستخدمين برؤية العالم الحقيقي دون الحاجة إلى خلع النظارة عن الرأس.

وتقدم نظارة Rift S الجديدة شاشة بدقة 1280×1440 بكسل لكل عين مقارنة بـ 1200×1080 في نظارة Rift الأصلية، ولكن التردد خُفض من 90 هرتز إلى 80 هرتز، كما أن الشاشة تأتي من نوع LCD وليس OLED. وتوفر النظارة 5 كاميرات للتتبع الداخلي والخارجي. وهي تأتي مع ذراع التحكم Oculus Touch، وهي ذاتها التي تأتي مع نظارةQuest.

يُشار إلى أن إعلان فيسبوك عن نظارة Rift S جاء بالتزامن مع إعلان شركة إتش بي عن أحدث نظارات Windows Mixed Reality المسماة Reverb، وهي تتميز بشاشات ذات كثافة عالية بدقة 2160×2160 بكسل ومجال رؤية 114 درجة FOV وتتبع داخلي وتصميم خفيف الوزن، مما يتيح للمستخدمين تجربة واقع افتراضي مع رسومات أكثر وضوحًا من قبل.

ويأتي الجهاز الذي تم الإعلان عنه اليوم بنموذجين، أحدهما نموذج استهلاكي بسعر 599 دولارا أمريكيا، والآخر احترافي للمؤسسات مزود بسلك منفصل بطول 0.6 متر حتى يتمكن العديد من المستخدمين من استخدام النظارة، مع قناع للوجه من القماش قابل للاستبدال، وذلك مقابل 649 دولارا أميركيا.