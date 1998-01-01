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بخطوة..كيف تجعل "آيفون" يشحن 50% أكثر من المعتاد؟

الإثنين 25 مارس 2019 12:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
بخطوة..كيف تجعل "آيفون" يشحن 50% أكثر من المعتاد؟


وكالات / سما /

أمامك حوالي 30 دقيقة للخروج من المنزل، ولكنك تكتشف أن بطارية هاتفك "آيفون" تحتضر وأوشكت على النفاذ من الطاقة، فما هي أفضل طريقة لشحن "آيفون" في سرع وقت ممكن.

وبحسب موقع "زد نت"، فإن أسرع لشحن هاتف "آيفون"، تعتمد في المقام الأول على ملحقاته.

وتعد أسرع طريقة لشحن "آيفون"، هي الاستفادة من ميزة الشحن السريع، ولكن للقيام بذلك ستحتاج إلى شاحن "يو إس بي سي"، وكابل "يو إس بي سي لايتننج".

ووفقا لهذا الإعداد، سيستغرق شحن الهاتف بنسبة 50% لمدة 30 دقيقة فقط، أما إذا كنت لا تمتلك الأدوات اللازمة للقيام بشحن سريع، ولديك شاحن جهاز "آيباد" أو شاحن "يو إس بي" آخر عالي الطاقة، فيمكنك استخدامه لأنه أسرع من الشاحن الأصلي للهاتف.

وأثبتت الأساليب السابقة فعاليتها مع طرازات "آيفون إكس وإكس إس و8 و8 بلس وإكس آر".

كما يمكن لشاحن "آيباد" بقوة 12 واط، أن يشحن "آيفون" بالكامل بمعدل أسرع بنسبة 33% من الشاحن الأصلي البالغ قوته 5 وات.

وإذا كان لديك الشاحن الأصلي للهاتف فقط، فينصح لتسريع الشحن جعل "آيفون" في (وضع الطيران)، والتوقف عن استخدامه أثناء عملية الشحن.

أما بالنسبة لأبطأ طريقة شحن، فتتمثل بحسب الموقع الإلكتروني، في استخدام الشحن اللاسلكي، فإذا كان هذا هو كل ما لديك ستحصل على شحن أسرع قليلا، ولكن بشرط تفعيل الهاتف في (وضع الطيران) مع عدم استخدامه.

#آيفون

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