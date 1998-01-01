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هيئة الأسرى: وحدات القمع الإسرائيلية تقتحم عددا من السجون

الإثنين 25 مارس 2019 12:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
هيئة الأسرى: وحدات القمع الإسرائيلية تقتحم عددا من السجون


القدس المحتلة / سما /

 أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، بأن وحدات القمع الإسرائيلية التابعة لإدارة سجون الاحتلال، اقتحمت، فجر اليوم الاثنين، سجون "ريمون" و"نفحة" و"ايشل" و"جلبوع"، مدججة بالأسلحة والهراوات.

وأشارت الهيئة إلى أن عملية الاقتحام جاءت عقب ليلة صعبة وقاسية مرت على الأسرى في سجن النقب، تم فيها الاعتداء على الأسرى وضربهم والتنكيل بهم، وأصيب على إثرها أكثر من 25 أسيرا بإصابات متفاوتة بينهم 2 في حالة خطرة وصعبة، فيما نقل 15 أسيرا إلى مستشفى سوروكا.

وبينت أن إدارة المعتقل أخرجت أسرى قسم 4 في سجن النقب للساحة طوال الليل وحتى إعداد الخبر، في ظل أجواء الطقس الباردة واعتداءات القوات الوحشية عليهم.

وقالت الهيئة إن ما يجري خلف قضبان الاحتلال بحق أسرانا البواسل جرائم حرب وإمعان في خرق القانون الدولي والانساني، وتعد سافر على أبسط حقوق الأسرى وسلوك بلطجي يعكس عقلية الاجرام وإرهاب الاحتلال المنظم.

وطالبت المجتمع الدولي بكافة مؤسساته الحقوقية والقانونية، بسرعة التدخل لوقف ما يجري من مجزرة حقيقية بحق أسرانا الابطال.

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