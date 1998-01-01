نادي التفاح ينسحب من كأس غزة بسبب ظروف مدربه

غزة / سما /

أعلن نادي التفاح انسحابه من منافسات بطولة كأس قطاع غزة, بسبب الظروف الصعبة التي يمر بها مدربه عليان الزيتونية.

وأكد نادي التفاح أن الاتحاد الفلسطيني وافق على انسحابه من دور الـ32 لبطولة كأس القطاع, لا سيما أن الفريق يمر بحالة صعبة منذ إصابة مدربه الزيتونية في حادث سير.

وكان من المفترض أن يلعب التفاح مع شباب خانيونس الثلاثاء المقبل على ملعب الدرة في دير البلح بالمنطقة الوسطى, لكن "النشامى" بات هو صاحب بطاقة الوصول للدور المقبل, عقب انسحاب الأول.

يشار إلى أن الزيتونية يتواجد في منصب المدرب المساعد للتفاح, ولا تزال حالته صعبة, كون إصابته خطيرة.