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صعود الصداقة والثوار والبحرية والجماعي لدور الـ16 في كأس غزة

الإثنين 25 مارس 2019 12:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
صعود الصداقة والثوار والبحرية والجماعي لدور الـ16 في كأس غزة


غزة / سما /

صعدت أندية الصداقة وشباب جباليا وخدمات الشاطئ وجماعي رفح لدور الـ16 من كأس غزة, عقب فوزها على خدمات البريج ونماء والجلاء وخدمات النصيرات تواليا, ضمن منافسات دور الـ32 من المسابقة.

وسحق الصداقة نظيره خدمات البريج (6-2).

وسجل سداسية الصداقة عاهد أبو مراحيل "هدفين" (7 و23), وحربي السويركي (39), ومحمد أبو توهة (45), وصائب أبو حشيش (72), ومحمد الديري (86), بينما أحرز هدفي البريج محمد صقر (44 و81).

وانتصر شباب جباليا على نماء (2-1).

وأحرز هدفي "ثوار الشمال" أحمد أبو طبنجة (6), مؤمن زيدان (57), وسجل هدف نماء فادي عساف (92).

وحسم خدمات الشاطئ موقعة الجلاء لمصلحته بركلات الترجيح (4-3), عقب التعادل (2-2) في الوقت الأصلي.

وسجل هدفي "البحرية" محمد مهنا (45), ومحمد الحمامي (90), وأحرز هدفي الجلاء أحمد مرزوق (46 و94), قبل أن يخطف الأول بطاقة الصعود عبر ركلات الترجيح (4-3).

وفي آخر المواجهات, تفوق جماعي رفح على نظيره خدمات النصيرات (3-2).

وأحرز ثلاثية الجماعي سلامة النديات (2 و82), وأحمد زنون (61), في حين سجل هدفي النصيرات باسم الكحلوت (45), وفريد الحواجري (49).

#الصداقة

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