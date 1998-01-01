جيش الإحتلال يستنفر لواءين تحت قيادة فرقة غزة ويستدعي الاحتياط على نطاق محدود

القدس المحتلة / سما /

اعلن جيش الاحتلال نشر كتيبتي مشاة وقال انه بدا بتحريك عدد من قوات الاحتياط باتجاه الحدود مع قطاع غزة اليوم.

قال المتحدث العسكري باسم الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم، إن الصاروخ أطلق من رفح، وقطع مسافة تصل إلى 120 كيلومترا، مضيفا أن الصاروخ من إنتاج حركة حماس.

وأضاف أن الصاروخ أطلق من موقع لحركة حماس، وأن الجيش يحمل الحركة المسؤولية عن كل ما يحصل في قطاع غزة.

كما لفت إلى أنه في أعقاب سقوط الصاروخ، وبعد إجراء تقدير للوضع من قبل قادة الجيش الإسرائيلي، تم استنفار قوات برية وقوات مدرعة نظامية إلى منطقة الجنوب.

وبحسب صحيفة "هآرتس" فإن الجيش يستعد لتجنيد آلاف الجنود من قوات الاحتياط للدفاعات الجوية والقوات البرية والقوات المدرعة.

من جانبها ذكرت يديعوت أحرونوت ان الجيش الإسرائيلي يستنفر لواءين تحت قيادة فرقة غزة ويستدعي الاحتياط على نطاق محدود ويبدأ بتحريك قواته باتجاه حدود غزة في أعقاب الصاروخ الذي ضرب شمال تل أبيب

كما نشرت القناة 13 العبرية صورة قالت انها سرب من المروحيات العسكرية يتجه نحو الجنوب .

