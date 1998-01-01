ميسي غير تاريخ برشلونة وريال مدريد منذ عام 2004

وكالات / سما /

سلطت صحيفة “سبورت” الإسبانية الضوء على النجاح الذي حققه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي منذ السادس عشر من شهر أكتوبر لعام 2004 ، عندما قام بتغيير تاريخ أكبر ناديين على وجه الأرض ، وهما قطبي الكرة الإسبانية برشلونة وريال مدريد.

الصحيفة التي تنسب نفسها مقربة لنادي برشلونة شكرت ليونيل ميسي على نجاحه في تغيير تاريخ الناديين ، وقلب الموازين لصالح النادي الكتالوني خلال هذه الفترة.

وبدأت رحلة ميسي في هذه المهمة في موسمه الأول مع برشلونة عندما توج بلقب الدوري الإسباني الأول من أصل تسعة حتى الآن ، ومنذ ذلك الوقت يتفوق فريقه علىغريمه التقليدي ، وأصبحت مهمة الأخير صعبة للتتويج بالألقاب.

جرافيك من صحيفة سبورت

وتوج برشلونة خلال فترة ميسي بـ 33 لقباً ، ومن الممكن إضافة ثلاثة ألقاب في الموسم الحالي ، وكانت الألقاب 9 في الدوري الإسباني ، و6 في كأس الملك ، و8 في كأس السوبر ، وأربعة أبطال أوروبا ، وثلاثة سوبر أوروبي ، وثلاثة كأس العالم للأندية.

وقبل عام 2004 توج ريال مدريد بـ 69 لقبا وبرشلونة بـ 54 لقباً ، والآن أصبح للأول 89 لقباً مقابل 87 للثاني ، وبالثلاثية في الموسم الحالي سيكون برشلونة المتفوق.