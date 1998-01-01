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صلاح مع ثلاثة آخرين الأكثر مساهمة بالأهداف في البريمرليغ

الإثنين 25 مارس 2019 11:13 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صلاح مع ثلاثة آخرين الأكثر مساهمة بالأهداف في البريمرليغ


وكالات / سما /

أيام قليلة وتعود الحياة مرة أخرى للدوريات الأوروبية والدوري الإنجليزي الممتاز، بعد انتهاء التوقف الدولي الحالي الخاص بأجندة الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا.

وانتهت 31 جولة من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز، هذا الموسم الذي يشهد منافسة كبيرة على لقب البطولة بين فريقى ليفربول وحامل اللقب مانشستر سيتي.

ويشهد هذا الموسم أيضاً تنافساً شديداً بين اللاعبين بشأن الأرقام الفردية، والمساهة في عدد الأهداف المسجلة، حيث نجح أربعة لاعبين فقط في المساهمة في 24 هدفاً في البريميرليج أكثر من أى لاعب أخر.

وساهم كلاً من المصري محمد صلاح، البلجيكي إدين هازارد، الإنجليزي رحيم ستيرلينج والأرجنتيني سيرجيو كون أجويرو في 24 هدفاً هذا الموسم في البريميرليج.

وسجل محمد صلاح 17 هدفاً مقابل نجاحه بصناعة 7 أهداف آخرين، أكثر من أى لاعب أخر ومحتلاً المركز الثاني في جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

بينما نجح أجويرو بتسجيل 18 هدفاً وصناعة 6 أهداف، محتلاً صدارة هدافي البريميرليج حتى الآن من 30 مباراة فقط لعبها مانشستر سيتي هذا الموسم.

ونجح إدين هازارد بتسجيل 13 هدفاً وصناعة 11 آخرين، أكثر من صنع الأهداف في البريميرليج، مقابل 15 هدف أحرزهم رحيل ستيرلينج الذي صنع أيضاً 9 أهداف.

 
#محمد صلاح #الأهداف

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