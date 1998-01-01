مورينو يرشح برشلونة ويوفنتوس للفوز بدوري الأبطال

وكالات / سما /

رشح البرتغالي جوزيه مورينيو، كلاً من برشلونة ويوفنتوس للتتويج بمسابقة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، مشيراً إلى أنه يرفض التركيز على الأفراد في كرة القدم.

وبسؤاله عن إمكانية تتويج كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي بدوري أبطال أوروبا، قال مورينيو: “الجميع يتحدث عنهما، لكنني أُفضل التحدث عن يوفنتوس وبرشلونة كمجموعة”.

وتابع: “أعلم أن الجميع يركز على الأفراد، لكنني سأظل دائماً مدرباً لكرة القدم، وتفكيري هو أن كرة القدم هي لعبة جماعية”.

وأضاف: “برشلونة ويوفنتوس هما المرشحان الكبيران للقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وأيضاً هناك الأندية الإنجليزية، بالإضافة إلى آياكس وبورتو”.

واختتم بالقول: “ولكن البارسا واليوفي يملكان الخبرة، ولديهما لاعباً مميزاً (ميسي وكريستيانو)، وعندما يكون لديك هذا اللاعب الخاص يكون فريقك أفضل”.