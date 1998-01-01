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مارادونا يشن هجوماً عنيفاً على لاعبي منتخب الأرجنتين

الإثنين 25 مارس 2019 11:08 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مارادونا يشن هجوماً عنيفاً على لاعبي منتخب الأرجنتين


وكالات / سما /

استغل الأسطورة الأرجنتينية دييجو أرماندو مارادونا سقوط المنتخب الأرجنتيني مرة أخرى بالخسارة ودياً أمام نظيره فينزيولا للعودة للهجوم على لاعبي وأفراد منتخب التانجو.

وسقط منتخب الأرجنتين خاسراً بثلاثية مقابل هدف واحد أمام منتخب فينزيولا مساء يوم الجمعة الماضية في مباراة ودية ضمن مباريات أسبوع الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا.

وصرح دييجو أرماندو مارادونا غاضباً عقب هزيمة الأرجنتين قائلاً:” هؤلاء اللاعبين لا يستحقون تمثيل منتخب الأرجنتين”.

وتابع مارادونا حديثه قائلاً:” لا أحب قول ذلك ولكن هده الحقيقة، أنا حزين للغاية عندما كنا نلعب كنا نضيف للمنتخب الكثير”.

وعن رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم علق مارادونا قائلاً:” في الحقيقة لا أعرف ماذا كان سيعمل تابيا، هو لا يمتلك أى فكرة”.

#مارادونا #المنتخب الأرجنتيني

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