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إدارة ريال مدريد مترددة بشأن التعاقد مع بوجبا

الإثنين 25 مارس 2019 11:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إدارة ريال مدريد مترددة بشأن التعاقد مع بوجبا


وكالات / سما /

أخذ الاستهلاك الإعلام لاسم بول بوجبا، نجم نادي مانشستر يونايتد، يتزايد ويتنامى يوماً بعد يوم، وذلك لأن الدولي الفرنسي بات قريباً من مغادرة الشياطين الحمر صوب ريال مدريد الإسباني.

وذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية، أن أيام بول بوجبا داخل قلعة الأولدترافورد، باتت معدودة، حيث بدأ وكيل أعماله مينو رايولا في البحث عن طريقة سريعة لنقل موكله إلى ريال مدريد.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية، أن مانشستر يونايتد غير منفتح على فكرة تسريح اللاعب الفرنسي لصالح ريال مدريد، خاصة وأن عقده لا يحتوي على شرط أو بند جزائي.

وأضافت الصحيفة المذكورة: “قد يكون زين الدين زيدان مهتماً بضم الدولي الفرنسي إلا أن إدارة مدريد مترددة بشأن الصفقة كونها تبحث عن لاعب بإمكانه تعويض لوكا مودريتش”.

وكانت التقارير الصحيفة قد أشارت إلى زين الدين زيدان وضع بول بوجبا على رأس المطلوبين في ريال مدريد خلال الصيف القادم، حيث خصصت إدارة الملكي 300 مليون إسترليني لدعم الفريق بصفقات مميزة.

#ريال مدريد #بوجبا

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