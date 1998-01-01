إدارة معتقل "النقب" تقيّد نحو (240) أسيرا في الساحة منذ المساء

القدس المحتلة / سما /

أكّد نادي الأسير أن الأسرى في قسمي (4) و(7) في معتقل "النقب"، وعددهم نحو (240) أسيراً؛ ما زالوا مقيّدين منذ مساء الأمس في ساحة المعتقل في البرد القارس.

وأشار نادي الأسير في بيان صدر عنه، اليوم الاثنين، إلى أن معتقل "النقب" شهد مواجهات بين الأسرى والسجّانين مساء أمس، وقامت قوّات القمع باستخدام الرصاص والغاز في مواجهة الأسرى الذين قاموا بطعن اثنين من السجّانين.

يشار إلى أن معتقل "النقب" يشهد مواجهات متوترة بين الأسرى والإدارة منذ قرابة الشهر، عقب نصبها لأجهزة تشويش في محيط مجموعة من الأقسام، علما أن عدد الأسرى في النقب نحو (1300) أسير.