خلال تقييم أمنيّ.. نتنياهو يؤيد الهجمات ضد الأسرى

القدس المحتلة / سما /

قال يوسي يهوشع من صحيفة "يديعوت أحرونوت"، صباح اليوم الاثنين، إنه سمح بنشر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أيّد خلال تقييم أمني العمليات التي تقوم بها إدارة مصلحة السجون وقواتها ضد الأسرى.

وبحسب يهوشع في تغريدة له عبر تويتر، فإن تأييد نتنياهو جاء خلال جلسة تقييم أمني عقدت يوم الخميس الماضي.

وأشار إلى أن نتنياهو أيد الحملة للكشف عن الهواتف الموجودة لدى أسرى حماس ومصادرتها بالقوة.

وكان جلعاد أردان وزير الأمن الداخلي قد أكد منذ أسابيع أن نتنياهو يؤيد الحملة لوضع أجهزة التشويش في السجون.

ودفع وضع تلك الأجهزة، إلى تفجر الأوضاع داخل السجون والتي شهدت حملة قمع كبيرة للأسرى كان آخرها الليلة الماضية في سجن النقب.