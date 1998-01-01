  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

خلال تقييم أمنيّ.. نتنياهو يؤيد الهجمات ضد الأسرى

الإثنين 25 مارس 2019 10:50 ص / بتوقيت القدس +2GMT
خلال تقييم أمنيّ.. نتنياهو يؤيد الهجمات ضد الأسرى


القدس المحتلة / سما /

قال يوسي يهوشع من صحيفة "يديعوت أحرونوت"، صباح اليوم الاثنين، إنه سمح بنشر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أيّد خلال تقييم أمني العمليات التي تقوم بها إدارة مصلحة السجون وقواتها ضد الأسرى.

وبحسب يهوشع في تغريدة له عبر تويتر، فإن تأييد نتنياهو جاء خلال جلسة تقييم أمني عقدت يوم الخميس الماضي.

وأشار إلى أن نتنياهو أيد الحملة للكشف عن الهواتف الموجودة لدى أسرى حماس ومصادرتها بالقوة.

وكان جلعاد أردان وزير الأمن الداخلي قد أكد منذ أسابيع أن نتنياهو يؤيد الحملة لوضع أجهزة التشويش في السجون.

ودفع وضع تلك الأجهزة، إلى تفجر الأوضاع داخل السجون والتي شهدت حملة قمع كبيرة للأسرى كان آخرها الليلة الماضية في سجن النقب.

الأكثر قراءة اليوم

بقيم 300 شيكل لكل اسرة.. الإعلان عن موعد مشروع القسائم الشرائية بغزة

ليبرمان يكشف عن نقطة الخلاف الحاليّة بين حماس والحكومة الإسرائيلية

الوفد الأمني المصري يصل تل أبيب اليوم وغدا في غزة لتثبيت وقف إطلاق النار

غالنت: الحرب في غزة هي الملاذ الاخير

صاروخ من غزة في توقيت قاتل ...د.سفيان ابو زايدة

بينت: لهذا السبب قتل بنيا سارئيل واختُطف هدار جولدين في حرب عام 2014

"يديعوت" تكشف: لهذا السبب الليلة الماضية كانت الأسوا على سكان غلاف غزة

الأخبار الرئيسية

الاعلام العبري يكشف عن المسافة التي قطعها صاروخ غزة ومن أي مدينة انطلق ومن يقف خلفه

أهم ردود الفعل الاسرائيلية على صاروخ غزة والذي سقط في هشارون

914247101000100980652no (1)

صور ..صاروخ من غزة يضرب منطقة وسط اسرائيل واصابة 7 اسرائيليين بجراح ودمار كبير

هكذا تلقى "نتنياهو" المتواجد في واشنطن قصف "تل أبيب" وهذا ما فعله

الاعلام العبري :أسرى فلسطينيون يطعنون اثنين من السجانين في معتقل النقب